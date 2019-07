Golf, Sestriere: pro e under 18 impegnati sul campo più alto d'Europa

E' partita la stagione nella località piemontese: si può giocare a 2035 metri. Quest'estate spiccano nel programma le gare pro am e il Trofeo Giovanile del Colle

E' cominciata la stagione golfistica a Sestriere, uno dei campi più alti d'Europa con i suoi 2035 metri, proprio ai piedi delle piste olimpiche che il prossimo gennaio ospiteranno le gare della coppa del mondo femminile. Dal 22 giugno si può giocare sui fareway e sui green del Golf Club Sestriere che nelle prossime settimane - e fino al 31 agosto - ospiterà alcune gare di prestigio. Spicca il doppio appuntamento del 20 e 21 luglio, con le pro am che vedranno impegnati professionisti e amateur, e il Trofeo Giovanile del Colle, gara under 18 valida per il ranking.



