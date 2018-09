Ryder Cup, a Parigi è battaglia tra Molinari e Tiger Woods

Quattro partite a quattro palle. Sembra il titolo di una vecchia novella. Ma è la Ryder Cup, la più importante gara di golf che vede di fronte a Le National di Parigi, le squadre di Europa e Stati Uniti. Da questa mattina alle 8 e un quarto si giocano i primi quattro match. Coppie europee contro coppie americane con quattro palline (una per giocatore) chi chiude la buca nel miglior punteggio, va in vantaggio di un punto. La vittoria (e il punto) vengono assegnati alla coppia che ha un vantaggio, poniamo di 3 puti, quando mancano due buche e l'altra non può più pareggiare: 3up2 vuol dire, appunto che una squadra ha 3 buche di vantaggio quando ne mancano due. Se le squadre sono pari, si dice All Square (AS). Ma siamo ancora lontani da quel momento. Comunque, la squadra che vince ottiene un punto, quella che perde, zero. In caso di pareggio, mezzo punto a testa. Agli Stati Uniti, che hanno vinto l'ultima Ryder Cup (2016 in Minnesota) bastano 14 punti per pareggiare questo evento e tenersi la Coppa per altri due anni. All'Europa, per riprendersela, servono 14 punti e mezzo. Oggi pomeriggio, si giocheranno altre quattro partite (sempre a coppie) ma secondo la formula "foursomes" (una pallina per squadra). Domani altre otto partite a formula inverse. Domenica i 12 singolari decisivi.

Spectators cheer ahead of the start of the first fourball match on the first day of the 42nd Ryder Cup at Le Golf National Course at Saint-Quentin-en-Yvelines, south-west of Paris on September 28, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ecco i risultati dopo 8 o 9 buche giocate

Francesco Molinari e Tommy Fleetwood (Europa) sono stati raggiunti (AS) da Tiger Woods e Patrick Reed. Chicco e Tommy hanno vinto la prima (birdie di Molinari) e la quarta buca; gli americani hanno vinto la seconda (birdie di Woods) e la nona (birdie di Reed)

Justin Rose e John Rahm (Europa) sono 2Up (due buche di vantaggio) su Tony Fiinau e Brooks Koepka. Gli europei hanno vinto la prima, la settima e l'ottava buca, Gli americani si sono presi la sesta. Uno tee shot di Koepka ha colpito una signora che è stata portata all'ospedale con un taglio in faccia.

Rory McIlroy e Thorbjen Olesen (Europa) sono pari (AS) con Dustin Johnson e Ricky Fowler. Gli europei hanno vinto l'ottava buca (birdie di Olesen).e gli americani la nona (birdie di Fowler)

Justin Thomas e Jordan Spieth (Stati Uniti) sono nettamente avanti (3Up) su Paul Casey e Tyrrel Hutton avendo vinto la prima, la quinta e la settima buca.

Spectators cheer ahead of the start of the first fourball match on the first day of the 42nd Ryder Cup at Le Golf National Course at Saint-Quentin-en-Yvelines, south-west of Paris on September 28, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata