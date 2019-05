Golf per tutti al Club La Margherita di Torino con 'The Private'

Piattini di silver. Bottiglie di vino. Tre palline da golf. Sono solo alcuni dei premi per una gara di golf davvero particolare. Martedì 4 giugno presso il circolo Golf Club La Margherita, a Torino, è in programma l'evento 'The Private', destinato a tutti gli amanti del golf. Con 'The Private', sulle sue bellissime 18 buche del club torinese, si vuole dimostrare che con un po' di buona volontà ed impegno si possono organizzare ancora gare di golf per le quali la partecipazione sia richiesta ed ambita da tutti. E non solo dai soci del circolo dove si svolge la gara. Quattro persone, ognuno socio di circoli diversi, hanno fatto questa scommessa. E l'hanno vinta. Sarà una giornata di gara ma soprattutto di festa, di beneficenza e di premi importanti. Per quelli più bravi e per quelli meno bravi. Per quelli più fortunati e per quelli meno fortunati.

