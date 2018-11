Golf, Molinari fa la storia: è il primo italiano a essere eletto miglior giocatore europeo

È ufficiale: Francesco Molinari ha vinto la Race to Dubai ed è stato eletto miglior giocatore europeo del 2018. È la prima volta nella storia del golf che un italiano raggiunge questo traguardo, coronando una stagione indimenticabile che lo ha visto trionfare anche nel suo primo trofeo Major nell'Open Championship.

Il fuoriclasse piemontese ha avuto la meglio nella classifica finale dell'inglese Tommy Fleetwood, campione uscente e protagonista insieme all'azzurro del trionfo dell'Europa in Ryder Cup. Il DP World Tour Championship, ultimo evento stagionale dell'European Tour e delle Rolex Series, che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non è ancora terminato, e Molinari è 26° nella classifica provvisoria con 282 (68 73 70 71, -6), ma l'azzurro non può più essere superato nella money list dopo che l'unico suo avversario, l'inglese Tommy Fleetwood, ha chiuso in 16ª posizione con 278 (-10).

