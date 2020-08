Forte Village, Valentina Vezzali all'Accademia di scherma: "Fantastico poter lavorare in un contesto simile"

(LaPresse) Un'Accademia di scherma nella quale potersi allenare con le leggende sportive. È quanto succede alla Fencing Academy del Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Nell'omonimo resort situato in Sardegna gli ospiti possono, per una settimana, avvicinarsi alla pedana insieme a Valentina Vezzali, campionessa olimpica plurimedagliata (sei ori, un argento e due bronzi), e il tre volte campione del mondo Stefano Pantano, direttore tecnico delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. "È fantastico poter lavorare in un contesto di villeggiatura-vacanza, ma al tempo stesso inserirci dello sport e dare la possibilità agli ospiti di potersi allenare, di poter scoprire nuovi sport e di poterli far divertire in una disciplina che, per me, è fantastica", ha dichiarato Vezzali. Un'occasione per confrontarsi con sport e campioni in sicurezza, vista la politica covid-free adottata dalla struttura: all'ingresso, infatti, tutti gli ospiti e lo staff vengono sottoposti al test sierologico, un protocollo unico al mondo.