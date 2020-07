Football, contratto record per la stella dei Kansas City Chiefs: 503 mln in 10 anni

Il football americano non conosce crisi. Il Kansas City Chiefs ha ricoperto d'oro il quarterback ventinovenne Patrick Mahomes, Mvp dell'ultimo Super Bowl, blindandolo con un contratto di 10 anni dal valore di 503 milioni di dollari. Lo riporta l'agenzia del campione statunitense Steinberg Sports. Si tratta dell'accordo più ricco nella storia dello sport professionistico: superati i 426,5 milioni di dollari del contratto tra Mike Trout e i Los Angeles Angels del 2019 nella Major League di Baseball.

"Da quando è entrato a far parte dei Chiefs solo pochi anni fa, Patrick è diventato uno degli atleti più prolifici in tutti gli sport - ha dichiarato il Presidente dei Kansas City Chiefs Clark Hunt - Con il suo gioco dinamico e la sua personalità contagiosa è una delle stelle più conosciute. E' un leader straordinario, sono lieto che farà parte dei Chiefs per molti anni a venire". Non si tratta solo del contratto più ricco ma anche di quello più lungo. Il quarterback che gioca a Kansas City dal 2017 rimarrà legato alla squadra fino al 2031.

Conti alla mano però fuoriclasse come Federer (106,3 milioni), Ronaldo (105 milioni, con gli sponsor) o Messi (104 milioni) continuoano a guadagnare all'anno più i Mahomes.

