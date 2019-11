Curling, Europei 2019: l'Italia travolge la Germania e si candida alle semifinali

Nella quarto turno gli Azzurri si impongono per 10-3 sulla nazionale tedesca a tornano in corsa per il passaggio alla fase successiva

L'Italia del curling torna a crederci. Agli Europei 2019 gli Azzurri dominano la Germania con un secco 10-3 che li riporta in corsa per le semifinali del torneo iridato. Parte male l'Italia che va sotto di due, ma reagisce. Retornaz piazza al meglio le due stone che valgono il pari sul 2-2 per poi rubare la mano nel terzo end. La Germania raggiunge gli Azzurri nella quarta frazione ottenendo un solo punto, ma nel quinto end il tedesco Marc Muskatewitz sbaglia tutto e permette ai nostri di portare a casa altri 4 punti. Poi la nostra nazionale, bronzo nell'ultima edizione, non sbaglia più niente, costringendo di fatto gli avversari alla resa.

Prossimo impegno lunedì 18 novembre alle ore 16 contro la Norvegia.

La classifica dopo quattro incontri:

1. Svezia 4 vittorie

2. Scozia 3 vittorie

2. Svizzera 3 vittorie

4. Italia 2 vittorie

4. Germania 2 vittorie

4. Norvegia 2 vittorie

7. Danimarca 1 vittoria

7. Inghilterra 1 vittoria

7. Olanda 1 vittoria

7. Russia 1 vittoria

