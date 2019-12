Calcio a 5, Serie A: la capolista Pesaro all'esame Meta Catania

di Adriano Di Blasi

Con la vittoria nel recupero di campionato contro la Signor Prestito CMB, l’Italservice Pesaro è tornata in testa alla Serie A di futsal, la posizione dove tutti si aspettavano di trovarla da inizio stagione. Qualche scivolone di troppo e l’impegno in Champions League, però, hanno condizionato la marcia della grande favorita per lo Scudetto che si presenta alla 14a giornata con un solo punto di vantaggio sull’AcquaeSapone e quattro su Sandro Abate Avellino, Real Rieti e Came Dosson nonostante il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Nel big match del turno, i Campioni d’Italia in carica ospiteranno la Meta Catania, quinta, e proveranno a centrare la terza vittoria di fila per tenere a distanza le concorrenti (diretta dalle 20:30 di venerdì 20 dicembre su LaPresse.it).

Sarà la sfida tra Julio De Oliveira e Paolo Cesaroni, bomber delle due squadre ma anche tra i portieri: Michele Miarelli e Thiago Perez. Pesaro sulla carta è sicuramente più completa grazie a una rosa lunga e composta da grandi nomi come: Honorio, Canal, Borruto, in netta ripresa, Oliveira, Tonidandel e Taborda ma Salvatore Samperi, orfano dello squalificato Musumeci, potrà contare sull’ottimo momento di Julian Caamano ed Eduardo Dal Cin, entrambi in gol nella sconfitta contro la Came Dosson. Proprio per dimenticare velocemente il ko contro i veneti e rilanciarsi in zona podio dopo un eccellente inizio di stagione, la Meta vola a Pesaro vogliosa di fare l’impresa. A fare il tifo per i siciliani non saranno solo i tifosi isolani ma anche quelli delle più vicine inseguitrici al primato dell’Italservice.

Tra queste, la Sandro Abate Avellino, squadra in gran forma, reduce dal pareggio 2-2 con il Real Rieti e imbattuta dalla settima giornata. Per continuare la striscia di risultati e avvicinare la vetta, i campani saliranno in Veneto per affrontare l’Italian Coffee Petrarca di Padova (diretta dalle 19 di sabato 21 dicembre su LaPresse.it). Una sfida abbordabile sulla carta, terza contro undicesima, ma che nasconde grandi insidie, soprattutto dopo la vittoria in rimonta dell’Italian Coffee nel derby contro il Real Arzignano. Sulle ali dell’entusiasmo, Luca Giampaolo punterà ancora una volta sulla classe di Dudu Costa e Cividini mentre Marcelo Batista si affiderà ai gol di Fantecele e Dian Luka, coppia da 23 centri fino qui. La 14a giornata sarà la penultima del girone d’andata e guadagnare qualche posizione, tra le prime otto, sarà fondamentale per un miglior accoppiamento in Coppa Italia.

