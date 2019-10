Calcio a 5, Serie A: cadono le capolista. AeS, Pesaro e Rieti non sbagliano

Eboli, Latina e Signor Prestito CMB sconfitte in trasferta da Catania, Sandro Abate e Mantova. Bene abruzzesi e marchigiani che vanno in testa alla classifica

di Adriano Di Blasi

Il ritorno delle favorite. Dopo due giornate in chiaroscuro, Acqua e Sapone, Italservice Pesaro e Real Rieti vincono e scalano la classifica di Serie A scalzando, o raggiungendo come nel caso dei laziali, Feldi Eboli, Signor Prestito CMB e Latina, sconfitte in trasferta. Il primo turno infrasettimanale dell’anno restituisce quindi un po’ di equilibrio a un torneo fin qui difficile da leggere. Il successo più rotondo è stato quello di Pesaro, campione d’Italia in carica, capace di travolgere 8-0 fuori casa il Real Arzignano grazie alle doppiette di Honorio e De Oliveira. Più strette le vittorie di Real Rieti, 6-4 al Genova Futsal nel segno di “Robocop” Fortino, e AcquaeSapone, 5-4 alla Cybertel Aniene, entrambe in trasferta. Ad aprire il turno infrasettimanale, la sconfitta 3-2 della capolista Eboli in casa di una Meta Catania brava a ripartire dopo il passo falso contro il Lido di Ostia.

Nel deserto del palazzetto, chiuso per un’ordinanza amministrativa, il protagonista di giornata è stato Eduardo Dalcin, autore di una doppietta con due scaltri tiri ravvicinati su cui Luan Fiuza non ha potuto fare nulla. La Feldi proverà a rifarsi già dal prossimo turno, così come Lido di Ostia e Came Dosson, sconfitte da Colormax Pescara e Italian Coffee Petrarca che hanno festeggiato i primi punti in Serie A. Risultati 3° giornata Serie A di futsal

CDM Futsal Genova – Real Rieti 4-6 Colormax Pescara – Todis Lido di Ostia 3-1 Cybertel Aniene – AcquaeSapone 4-5 Italian Coffee Petrarca – Came Dosson 5-2 Kaos Mantova – Signor Prestito CBM Meta Catania – Feldi Eboli 3-2 Real Arzignano – Italservice Pesaro 0-8 Sandro Abate – Lynx Latina 5-1

