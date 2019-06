A Minsk i Giochi Europei. Sedici sport con 174 italiani. Alfiere Clemente Russo

Storia, tradizione e cultura. La seconda edizione dei Giochi Olimpici Europei si apre celebrando la Bielorussia e la sua capitale, Minsk, che fino al 30 giugno ospiterà la manifestazione dei Comitati Olimpici Europei che ha debuttato nel 2015 a Baku. Al Dinamo Stadium di Minsk la cerimonia di apertura, intitolata "When the fern blooms" ("Quando fiorisce la felce"), realizzata dalla compagnia russa Art City 5 assieme a un team di creativi bielorussi (oltre 500 comparse e 700 volontari coinvolti) e in collaborazione con l'orchestra filarmonica nazionale, ha ripercorso la storia del Paese attraverso sei simboli: "la notte della Kupala" (festa tradizionale che annuncia il solstizio d'estate); "storie e legende"; "il tesoro" (la raccolta dei tesori della cultura bielorussa), "il volo" (un percorso tra i bielorussi illustri del 20° secolo), "la memoria" (dedicata alla rushnik, il tessuto tipico utilizzato nei riti bielorussi e slavi) e "la foresta di Bialowieza" (la foresta più estesa dell'Europa Centrale). A fare gli onori di casa il Presidente bielorusso Alexander Lukashénko, che ha dichiarato aperti i Giochi, con il Presidente dei COE, Janez Kocijancic, con l'accensione del tripode olimpico di Mosca '80, abbellito con dei rami di felce (chi riesce a trovare una felce in fiore nel giorno del solstizio è considerato baciato dalla fortuna) e 50 ciotole ad indicare i 50 Comitati Olimpici in gara. In rappresentanza del Governo Italiano, Michele Sciscioli, Capo dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Minsk 2019 assume particolare valore perché 9 degli sport in programma qualificheranno gli atleti europei ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I primi già domenica. Il tiro con l'arco metterà in palio tre carte olimpiche per i vincitori dei tre eventi (maschile, femminile, misto), il tiro a segno e il tiro a volo distribuiranno 12 carte olimpiche nei rispettivi eventi, nove carte in palio saranno invece aggiudicate nel tennistavolo (sei a livello individuale e tre per i vincitori dei team event maschile e femminile e del doppio misto). Assegnano punti olimpici per i rispettivi ranking, invece, le gare di atletica, badminton, ciclismo, judo e karate. E gli azzurri, con uno sguardo proiettato a Tokyo, vogliono essere protagonisti anche a Minsk.

