Vela, Boris Herrmann e Malizia 4 conquistano il secondo posto alla Route du Rhum

Una nuova imbarcazione, un Atlantico imprevedibile e quasi 11 giorni di navigazione in solitaria: Boris Herrmann ha firmato una prestazione straordinaria, conquistando il secondo posto nella classe Imoca della Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Il membro dello Yacht Club de Monaco ha tagliato il traguardo a Pointe-à-Pitre alle 04:10 ora locale, dopo 10 giorni, 20 ore, 8 minuti e 36 secondi in mare, completando la traversata di 3.887 miglia nautiche da Saint-Malo a una velocità media di 14,94 nodi. Per Herrmann, questo podio rappresenta il miglior risultato mai ottenuto nella celebre regata transatlantica, migliorando il quinto posto conquistato nel 2018 e il 24° del 2022. Ma, al di là della classifica, il risultato costituisce una tappa fondamentale per Malizia 4. Al suo arrivo, lo skipper ha descritto la traversata come “molto intensa e atipica per una Route du Rhum, vista l’assenza degli alisei. È certamente la mia traversata atlantica più completa fino a oggi”. A colpirlo, soprattutto, è stata però la prestazione di Malizia 4. “Questa nuova imbarcazione è versatile; si comporta bene sia di bolina sia con il vento in poppa”. Il Principe Alberto II, presidente dello Yacht Club de Monaco, ha accolto con soddisfazione il risultato: “Sono contento per lui, per lo Yacht Club e per Monaco. È stata un’ottima prestazione”.

Casiraghi: ” Molto orgogliosi di Boris e di tutta la squadra”

Per Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Ycm e cofondatore di Team Malizia insieme a Boris Herrmann, il risultato è ancora più incoraggiante perché questa imbarcazione è stata varata da poco. “Siamo molto orgogliosi di Boris e di tutta la squadra. Concludere al secondo posto la Route du Rhum con una barca varata appena quattro mesi fa è un grande risultato. Questa regata ha rappresentato un test importante per Malizia 4, sia in termini di affidabilità sia per verificarne l’idoneità alla navigazione in solitaria in condizioni così diverse. È particolarmente incoraggiante in vista della The Ocean Race, il nostro prossimo grande appuntamento, che si svolgerà tra poche settimane”. Davanti a una flotta competitiva composta da 22 imbarcazioni, Herrmann ha conquistato il secondo posto alle spalle di Corentin Horeau (MACSF), vincitore alla sua prima partecipazione. La regata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche estremamente imprevedibili. Herrmann, insieme a Sam Goodchild (Macif Santé Prévoyance) ed Élodie Bonafous (Association Petits Princes – Quéguiner), ha dovuto aggirare una depressione tropicale quasi stazionaria a nord dei Caraibi. Anche l’avvicinamento finale alle Antille ha riservato ulteriori difficoltà: gli alisei hanno tardato a stabilizzarsi e una vasta area di venti deboli ha minacciato di rallentare le imbarcazioni inseguitrici e ridurre i distacchi tra i concorrenti, aggiungendo ulteriore incertezza a una traversata atlantica già particolarmente impegnativa.