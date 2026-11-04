Vela, Boris Herrmann alla Route du Rhum: nuova sfida oceanica verso la Guadalupa

Alle ore 13.02 di domenica primo novembre, sotto un sole splendente e con una brezza leggera di 8 nodi, Boris Herrmann, membro dello Yacht Club de Monaco, è salpato da Saint-Malo a bordo di Malizia 4, per affrontare le 3.452 miglia nautiche della Route du Rhum-Destination Guadeloupe, con arrivo a Pointe-à-Pitre. Alla sua terza partecipazione a questa leggendaria regata transatlantica, che si svolge ogni quattro anni dal 1978, il velista tedesco affronta una nuova sfida: si tratta infatti della sua prima regata in solitario a bordo di Malizia 4, varata soltanto lo scorso luglio. Al momento della partenza da Saint-Malo, tra i 115 concorrenti, di cui 22 nella classe IMOCA, occupava il quinto posto nella propria categoria.

Il primo grande test in solitario per Boris Herrmann e Malizia 4

Dopo due anni di progettazione e costruzione, Malizia 4 è stata varata a Lorient nel luglio 2026. Da allora, la nuova IMOCA ha già attraversato due volte l’Atlantico durante la sua prima regata con equipaggio al completo: The Ocean Race Atlantic, disputata a settembre sulla rotta da New York a Lorient, dove Boris e il suo team hanno conquistato il quarto posto, a soli cinque minuti dal podio.

La Route du Rhum rappresenta il primo grande banco di prova in solitario, una disciplina che Herrmann apprezza particolarmente: “Regatare in solitario mi aiuta a creare un legame con la barca. Quando sei solo, puoi ascoltarla più attentamente e percepire davvero ogni onda e ogni raffica di vento”, ha spiegato prima della partenza. “Mi sento molto bene e ho grande fiducia sia nella barca sia nel team. Tutti hanno svolto un lavoro straordinario e sono profondamente grato alla squadra e ai nostri partner per il loro impegno. Dalla progettazione alla costruzione, Malizia 4 si è già dimostrata molto affidabile. Non vedo l’ora di scoprire tutto ciò che potremo realizzare con questa barca”. Per Pierre Casiraghi, vicepresidente dello YCM e cofondatore di Team Malizia, questa prima sfida transatlantica in solitario rappresenta un’opportunità per valutare meglio il potenziale dell’imbarcazione: “La Route du Rhum ci permetterà di vedere come si comporta Malizia 4 nel corso di un lungo periodo con un solo velista a bordo. La barca è stata progettata per essere più versatile rispetto alla sua predecessora, in particolare nelle andature di bolina e con vento leggero, mantenendo al tempo stesso eccellenti capacità di foiling quando le condizioni diventano impegnative”.

Una flotta IMOCA altamente competitiva

Con 22 imbarcazioni al via nella classe IMOCA, la competizione si preannuncia particolarmente serrata. Boris Herrmann dovrà confrontarsi con un gruppo di avversari di alto livello, tra cui Maxime Sorel (Vaincre la Mucoviscidose), Francesca Clapcich (11th Hour Racing) e Jérémie Beyou (Charal). Nel frattempo, Violette Dorange, skipper di Initiatives-Cœur, ha riportato un danno al foil di dritta in seguito a una collisione con il trimarano Use It Again di Romain Pilliard, al largo dell’isola di Bréhat. Entrambi gli skipper sono stati costretti a modificare la propria rotta.

Il velista tedesco ha uno scopo ben preciso, pur essendo consapevole di dover ancora prendere confidenza con la nuova imbarcazione: “Il mio obiettivo ufficiale è concludere tra i primi sei. Alcuni concorrenti si preparano a questa regata da due anni e conoscono le proprie IMOCA nei minimi dettagli. Noi, invece, dobbiamo ancora imparare a sfruttare al meglio questa nuova barca. In genere, una nuova imbarcazione impiega da uno a due anni per raggiungere il proprio pieno potenziale. Vedremo se riusciremo a sorprendere tutti”.

Il meteo, elemento chiave della strategia

Questa edizione si preannuncia particolarmente tattica. Un sistema di bassa pressione nell’Atlantico centrale sta infatti perturbando il consueto regime degli alisei, inducendo potenzialmente i concorrenti a scegliere una rotta più settentrionale prima di dirigersi verso le Antille. “Al momento non esiste una rotta meridionale chiaramente favorevole. Le condizioni sono insolite e potrebbero favorire una traiettoria più a nord, alla ricerca di sistemi di bassa pressione e del passaggio dei fronti meteorologici”, spiega Boris Herrmann.

L’arrivo in Guadalupa delle prime IMOCA è previsto tra 10 e 12 giorni. La capacità di interpretare le condizioni meteorologiche, gestire l’imbarcazione e mantenere un’andatura costante saranno i fattori determinanti lungo tutto il percorso fino a Pointe-à-Pitre.

Rotta verso il 2027 e la Vendée Globe

Questa Route du Rhum rappresenta un’ulteriore tappa fondamentale nel programma di preparazione di Team Malizia. Dopo la traversata transatlantica, Malizia 4 farà rotta verso Alicante, dove il team si riunirà in vista di The Ocean Race 2027, per poi proseguire la preparazione alla Vendée Globe 2028-2029. Con questo programma, Boris Herrmann conferma il proprio impegno nella vela d’altura attraverso un progetto che unisce risultati sportivi, innovazione, ricerca scientifica e sensibilizzazione sulle tematiche climatiche. Per il momento, la priorità è una sola: attraversare l’Atlantico e raggiungere Pointe-à-Pitre.