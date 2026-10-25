Alla Russia i Mondiali di sollevamento pesi del 2030

La Federazione Internazionale di sollevamento pesi (Iwf) è il primo organismo di governo di uno sport olimpico a riassegnare alla Russia l’organizzazione di una grande competizione, assegnandole i Mondiali del 2030, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

Soddisfatto il presidente della federazione russa di sollevamento, Alexander Vinokurov, che parlando con la stessa Tass ha ringraziato l’Iwf “per la fiducia accordataci. La Russia possiede tutta l’esperienza e le capacità necessarie per ospitare competizioni di altissimo livello. Mosca ha già ospitato più volte importanti eventi sportivi internazionali e dispone di infrastrutture moderne”.