Marco Favale conquista il titolo Smeralda 888, mentre Saidelli trionfa a Monaco

Marco Favale, al timone di Millenium Falcon, ha vinto il Campionato Internazionale Smeralda 888 2026, chiudendo al primo posto la classifica generale dopo sei tappe disputate tra Monaco, Alassio, Saint-Tropez e Porto Cervo. La tappa finale, che si è svolta dal 16 al 18 ottobre e organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con North Sails, ha definito la classifica conclusiva del campionato. Charles de Bourbon des Deux Siciles, presidente della classe e membro dello YCM, ha conquistato il secondo posto a bordo di Vamos Mi Amor, seguito da Nicolo Saidelli con Bloody Mathilde.

Saidelli ha dominato la tappa monegasca, vincendo sei delle otto prove e aggiudicandosi la vittoria di giornata. Alle spalle si è piazzato V Force di Timofey Sukhotinz, davanti a Millenium Falcon, arrivato terzo. Black Star e Vamos Mi Amor hanno completato le prime cinque posizioni.

Nonostante il successo di Bloody Mathilde a Monaco, il titolo assoluto è andato a Favale, che aveva posto le basi per la vittoria conquistando a marzo la Primo Cup-UBS Trophy, davanti a Charles de Bourbon des Deux Siciles. Il presidente della classe aveva risposto ad Alassio, vincendo tre prove e aggiudicandosi la Luigi Carpaneda Challenge. Favale ha poi ripreso il vantaggio nel prosieguo della stagione, vincendo a Saint-Tropez e conquistando in Sardegna sia l’Invitational sia la Coppa Europa.

Con quattro vittorie su sei tappe, Millenium Falcon ha chiuso il campionato con sette punti. Charles de Bourbon des Deux Siciles ha mantenuto il secondo posto assoluto con 14 punti, mentre Saidelli è risalito dal sesto al terzo posto grazie alla vittoria nell’ultima tappa, concludendo la stagione a quota 24 punti. Nel campionato 2026 sono state coinvolte complessivamente 17 squadre in rappresentanza di nove nazioni. Quella del 2026 è stata la seconda edizione del trofeo dedicato ad Adalberto Miani, scomparso alla fine del 2024. Figura di riferimento nello sviluppo della classe insieme a Charles de Bourbon des Deux Siciles, Miani è stato ricordato anche attraverso la partecipazione del figlio Guido.

Il calendario agonistico dello Yacht Club de Monaco proseguirà la prossima settimana con il Trofeo Grimaldi, regata costiera da Sanremo al Principato. Dal 5 all’8 novembre tornerà invece a Monaco la flotta J/70 per l’Act I della Monaco Sportsboat Winter Series. Il circuito, articolato in regate mensili da novembre a marzo, culminerà con la 43ª Primo Cup-UBS Trophy, in programma dal 10 al 14 marzo 2027.