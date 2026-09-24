America’s Cup 2027, a Napoli dal 24 al 27 settembre 2026 le regate preliminari: dove vederle

Continuano le tappe di avvicinamento all’America’s Cup 2027 in programma a Napoli. Da venerdì 24 a domenica 27 settembre 2026 il Golfo di Napoli ospiterà le seconde regate preliminari della stagione, dopo l’esordio dello scorso maggio a Cagliari. Un banco di prova importante per i team in vista della più prestigiosa e antica competizione velica al mondo in programma dal 10 al 18 luglio 2027. La prima tappa in Sardegna è stata dominata da Luna Rossa ed Emirates New Zealand, con la vittoria finale dell’imbarcazione italiana.

Il regolamento delle regate preliminari

Le regate preliminari non incidono sulla classifica dell’evento principale di Napoli del 2027. Il regolamento assegna 10 punti al vincitore di ogni regata, a scalare di un punto lungo la flotta di nove barche, con la nona che ottiene 2 punti. I punti determinano la classifica generale. Le prime due barche con il punteggio più alto si qualificano alla finale di match race, che si disputerà su una sola regata.

I team al via

In acqua saranno protagonisti sei team e nove imbarcazioni. I padroni di casa di Luna Rossa, i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand e il team britannico GB1 schiereranno due equipaggi ciascuno. Completano la flotta gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team USA. Le regate si disputeranno a bordo degli spettacolari AC40, imbarcazioni foiling capaci di superare i 40 nodi di velocità. “L’America’s Cup è la promozione del made in Italy. E’ stata portata l’Italia al centro del mondo. Auguriamo a Luna Rossa di competere al meglio e di meritarsi quello che si è già meritata nell’edizione di Barcellona”, ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Il piano sicurezza a Napoli

Sono 1.630 le unità delle tre forze di polizia impegnate a Napoli per le regate preliminari. Al dispositivo si aggiungono 230 unità inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre a circa 700 unità della Polizia Municipale e circa 200 agenti della Polizia Metropolitana, in un articolato piano di sicurezza e organizzazione messo a punto dalla Prefettura di Napoli con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati. A supporto del piano operano il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per il soccorso tecnico urgente, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le verifiche di competenza.

Per la sicurezza e il controllo della mobilità urbana è previsto il dispiegamento del personale della Polizia Municipale e della Polizia Metropolitana, in raccordo con il Comune di Napoli.

Dove vedere in tv le regate preliminari

Sarà possibile vedere le regate preliminari dell’America’s Cup in diretta su Sky Sport. L’evento sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Max. Guido Meda sarà la voce di riferimento dell’America’s Cup su Sky, affiancato in telecronaca da Giovanni Bruno e dall’ex olimpionica Flavia Tartaglini. Sandro Donato Grosso seguirà invece l’evento sul campo, con collegamenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale.

La copertura sarà arricchita da momenti di approfondimento dedicati, con studi pre e post gara in programma da venerdì a domenica, in concomitanza con le dirette delle prove in mare. Alla conduzione Francesca Piantanida, insieme a Giulia Fava, velista e vincitrice della Women’s America’s Cup con Luna Rossa nel 2024, per offrire analisi tecniche, commenti e contenuti esclusivi. Sarà possibile vedere le regate in diretta e gratis sul canale YouTube dell’America’s Cup.