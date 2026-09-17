Olimpiadi di Brisbane 2032, gare di canottaggio in fiume infestato dai coccodrilli

Il fiume Fitzroy è anche soggetto a inondazioni e forti correnti, ma una valutazione indipendente ha dato il via libera

Le gare di canoa e canottaggio delle Olimpiadi estive di Brisbane 2032 si svolgeranno sul fiume Fitzroy, il secondo più grande d’Australia per bacino idrografico, infestato dai coccodrilli. La location è stata confermata dal Comitato organizzatore dei Giochi in programma tra sei anni in Australia dopo una valutazione indipendente “approfondita e rigorosa”, ha evidenziato la Federazione internazionale di canottaggio.

Oltre alla presenza dei coccodrilli estremamente pericolosi per l’uomo questo tratto di fiume situato a Rockhampton, a circa 600 km a nord di Brisbane, è spesso interessato da inondazioni e forti correnti che potrebbero condizionare il risultato delle gare. La valutazione della commissione indipendente si è resa necessaria dopo che una petizione on line che chiedeva lo spostamento delle gare in altra sede ha raccolto migliaia di firme. “Ora sappiamo che il fiume Fitzroy è in grado di fornire condizioni di gara eque durante i Giochi”, ha dichiarato il presidente di World Rowing, Jean-Christophe Rolland, specificando che lo studio si è concentrato su portata, livelli dell’acqua e condizioni del vento.

Il presidente di Brisbane 2032, Andrew Liveris, ha accolto con favore la decisione affermando che fornisce “maggiore certezza” per i preparativi in ​​corso presso il sito di Rockhampton. La questione dei coccodrilli non è stata affrontata nella valutazione. Gli organizzatori hanno assicurato che saranno predisposte procedure nel caso in cui uno di questi rettili venga avvistato. Nell’area sono già stati avvistati diversi esemplari di grandi dimensioni, tra cui un coccodrillo di 4,6 metri catturato nel 2023 a circa sei chilometri dalla venue olimpica.