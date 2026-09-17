Messner, l'omaggio al fratello: a 82 anni torna sul luogo da cui videro per la prima volta il Nanga Parbat

Reinhold Messner è tornato sulla roccia da cui, insieme al fratello Günther, vide per la prima volta il Nanga Parbat, in Pakistan. Il 29 giugno 1970, 56 anni fa, i due fratelli avevano raggiunto la vetta della montagna, alta 8.125 metri, per poi affrontare la discesa dal versante opposto a quello della salita. Durante la spedizione, Günther perse la vita, travolto da una valanga di ghiaccio. Oggi, a 82 anni, Messner ha documentato il ritorno con un video pubblicato su Instagram, dedicando al fratello un messaggio commosso: “Oggi sono tornato sulla roccia da cui Günther e io vedemmo per la prima volta il Nanga Parbat in lontananza. Oggi sono risalito fin lassù. Qui è iniziato tutto. Per me, il Nanga Parbat è diventato molto più di una semplice montagna“.