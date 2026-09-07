Vela, da Tuiga a Malizia 4: lo Yacht Club de Monaco protagonista a New York

Il Team Malizia ha preso parte alla The Ocean Race Atlantic, una nuova regata transatlantica di oltre 3.000 miglia nautiche, da New York a Lorient

A poche settimane dalla presenza dell’ammiraglia dello Yacht Club de Monaco, Tuiga (1909), che ha attirato gli sguardi nel porto di New York in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, insieme a Viola (1908), è ora il turno di Malizia 4, varata a luglio, di portare con orgoglio i colori monegaschi dall’altra parte dell’Atlantico.

Guidata dallo skipper tedesco e membro dello YCM Boris Herrmann, affiancato dal velista americano Cole Brauer e da altri membri dell’equipaggio, il Team Malizia ha lasciato New York a bordo del suo IMOCA per prendere il via alla The Ocean Race Atlantic, una nuova regata transatlantica di oltre 3.000 miglia nautiche, da New York a Lorient, in Francia.

Sebbene appartengano a mondi diversi, Tuiga e Team Malizia condividono lo stesso spirito e incarnano i valori di eccellenza, innovazione e impegno promossi dallo Yacht Club de Monaco.

Da una parte, Tuiga rappresenta l’eleganza e il patrimonio di una grande tradizione nautica. Dall’altra, Team Malizia, fondato dal Vicepresidente dello Yacht Club de Monaco Pierre Casiraghi, incarna le massime prestazioni nella vela d’altura e dimostra un forte impegno nel campo della ricerca scientifica, in particolare attraverso Ocean Pack, un sistema di bordo dedicato alla raccolta di dati oceanografici per la ricerca sul clima.

Essere presenti a questo livello, in occasioni consecutive negli Stati Uniti, dimostra la capacità dello Yacht Club de Monaco di favorire il dialogo tra patrimonio e innovazione, consolidando al contempo la propria influenza sulla scena internazionale della nautica.