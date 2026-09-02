Campionato mondiale di tango: vince coppia greco-argentina

Una coppia formata dall’argentino Lucas Gauto e dalla greca Naima Gerasopoulou si è aggiudicata il titolo di campione del mondo di tango nella categoria Salon al Teatro Gran Rex di Buenos Aires, in Argentina. Tra le luci del palco, una pioggia di coriandoli e gli emozionanti abbracci successivi al verdetto della giuria, la coppia vincitrice ha sollevato il trofeo, celebrando una partnership internazionale che ha conquistato il pubblico presente in sala e migliaia di spettatori in tutto il mondo. Per Gauto, la vittoria ha coronato un sogno coltivato per vent’anni. La competizione ha visto la partecipazione di finalisti provenienti da svariati Paesi, tra cui Russia, Turchia, Giappone, Indonesia e Kazakistan, a dimostrazione della portata globale di una forma d’arte che i concorrenti hanno descritto come un modo profondamente personale per comunicare e connettersi tra culture diverse.