Giochi del Mediterraneo, tris di bronzo dal judo. Gregori argento nel tiro con l’arco

Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 Nazionale di judo subito protagonista. Sui tatami del Palazzetto dello Sport di Martina Franca (ribattezzato Pala Wojtyla), infatti, l’Italia Team ha potuto sorridere grazie alle medaglie di bronzo di Giulia Ghiglione (-48 kg), Michela Terranova (-57 kg) e Valerio Accogli (-66 kg), che hanno fatto svettare il tricolore sul podio nell’opening della tre giorni di incontri della disciplina in quest’edizione della rassegna multidisciplinare riservata ai Paesi del Mare Nostrum. Hanno sfiorato l’obiettivo, invece, altri quattro azzurri: si tratta di Gaia Stella (-52 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Fabrizio Esposito (-73 kg) e Manuel Parlati (-81 kg), che hanno chiuso al quinto posto nelle rispettive categorie di peso.

Nel tiro con l’arco, invece, il bilancio è di un argento e tre quarti posti. Il podio lo ha ottenuto Francesco Gregori, terminando al secondo posto nella gara maschile. All’impianto di Crispiano c’è da rimarcare in chiave Italia anche la triplice quarta piazza dei due terzetti (Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati al femminile e Matteo Borsani, lo stesso Gregori e Massimiliano Mandia al maschile), oltre a quella della coppia del mixed team formata da Di Francesco e Borsani.

L’Italia è saldamente in testa al medagliere con ben 121 podi, così ripartiti: 42 ori, 42 argenti e 37 bronzi.