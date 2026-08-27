Sofia Raffaeli, incidente stradale al rientro dai Mondiali di ginnastica: come sta

Sofia Raffaeli è rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 17 agosto, mentre rientrava a casa in automobile da Milano dove era atterrata con il resto della delegazione proveniente da Francoforte, al termine dei Mondiali di ginnastica ritmica. Lo fa sapere la Federazione italiana di ginnastica (Fgi). Un tamponamento avvenuto in autostrada, spiega la Federazione, ha reso necessari alcuni accertamenti medici e un breve ricovero.

Le condizioni dell’azzurra

Il referto ha evidenziato una “policontusione da trauma della strada, con ferite all’arto superiore e alla fronte“. L’azzurra è stata costantemente monitorata e seguita dal prof. Andrea Ferretti, presidente della Commissione medica federale. “Fortunatamente gli accertamenti hanno escluso conseguenze di rilievo e la rimozione dei punti di sutura completerà il percorso di guarigione relativo all’incidente”, spiega ancora la Fgi. Raffaeli ha quindi potuto fare ritorno a Chiaravalle, dove sta trascorrendo alcuni giorni di meritate vacanze insieme alla famiglia.

La Federazione inoltre precisa che “nei prossimi giorni Sofia sarà sottoposta a un intervento chirurgico in artroscopia di pulizia al ginocchio, già programmato da tempo per il periodo successivo ai Campionati del Mondo e, dunque, non correlato all’incidente stradale di dieci giorni fa. Il percorso Return to Play sarà curato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, con cui la nazionale italiana di Ginnastica Ritmica ha già attivato uno studio sulla valutazione funzionale durante la preparazione del pre mondiale di Francoforte, sotto l’egida della Commissione Medica Federale”.

Ai Mondiali di Francoforte, Raffaeli aveva conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale, risultato che ha consegnato all’Italia anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 con due anni di anticipo, e l’argento iridato al cerchio.

L’incidente, pertanto, non ha comportato conseguenze per la prosecuzione dell’attività sportiva di Sofia, che potrà proseguire secondo il programma medico e agonistico stabilito. L’azzurra potrà quindi proseguire senza problemi la preparazione atletica in vista delle prossime competizioni, tra cui il campionato di Serie A in programma a ottobre.

Chi è Sofia Raffaeli, lo storico bronzo ai Giochi di Parigi

Le due medaglie conquistate nell’ultima rassegna iridata in Germania arricchiscono ulteriormente lo straordinario palmares dell’azzurra. Soprannominata la ‘Formica Atomica’ per il fisico esile ma esplosivo, Raffaeli ha esordito in campo internazionale a livello senior nel 2021 conquistando subito un bronzo ai Mondiali di Kitakyushu, in Giappone, oltre all’argento conquistato nel concorso a squadre. Nell’occasione la giuria internazionale le ha anche riconosciuto l’invenzione di un nuovo movimento, il ‘Raffaeli’, entrato nel codice dei punteggi.

Nel 2022, appena maggiorenne, la consacrazione con quattro podi ai Campionati Europei di Tel Aviv, in Israele, e sei storiche medaglie ai Mondiali di Sofia, in Bulgaria, con la carta olimpica assicurata dall’oro nel concorso generale. Prima italiana a vincere una gara individuale iridata nella ritmica, nel 2023 ha conquistato altri tre argenti mondiali nel concorso generale, al cerchio e alla palla. Nel 2024, dopo l’argento nel concorso generale europeo, la 22enne di Chiaravalle è entrata nella storia alle Olimpiadi di Parigi dove ha conquistato il bronzo regalando così all’Italia la prima medaglia di sempre ai Giochi nel concorso generale individuale. Nel 2022 il Coni le ha conferito il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza del Comitato olimpico nazionale italiano.