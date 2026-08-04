Chiara Pellacani infinita a Parigi: è oro anche nel trampolino 3 metri

Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino 3 metri agli Europei in corso di svolgimento a Parigi. Si tratta della quarta vittoria per la tuffatrice azzurra in altrettante gare. Quarta Elisa Pizzini. Pellacani ha chiuso con il punteggio di 358.05 punti davanti alla britannica Yasmin Harper. Bronzo a Nadezhda Trifonova degli Atleti neutrali.
Paris belongs to Chiara Pellacani 🤫🔥
She collects her fourth gold medal of the European Championships after another electric night on the board.#EuropeanAquatics #Diving #Paris2026 pic.twitter.com/2CxfnCOGcL— European Aquatics (@EuroAquatics) August 4, 2026