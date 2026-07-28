Nautica, il porto di Propriano aderisce al Sea Index: focus sulla sostenibilità

In Corsica il porto di Propriano aderisce al SEA Index (Superyacht Eco Association), il sistema indipendente sviluppato dallo Yacht Club de Monaco per valutare le emissioni di CO2 delle imbarcazioni da diporto, compiendo un nuovo passo verso una nautica più sostenibile. L’accordo, formalizzato ufficialmente, riconosce Propriano come membro istituzionale del SEA Index, dopo Bonifacio e Saint-Florent, rafforzando un approccio coordinato alla sostenibilità portuale su scala regionale. Situato nel Golfo del Valinco, il porto conferma il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile, coniugando efficienza marittima, qualità dei servizi e tutela dell’ambiente. L’ingresso nella rete del SEA Index consente inoltre allo scalo di entrare a far parte di un movimento internazionale che riunisce gli operatori impegnati nella transizione ecologica della nautica da diporto e dello yachting. Il passaggio avviene mentre il SEA Index amplia progressivamente il proprio raggio d’azione. Di recente la certificazione delle emissioni di CO2 è stata estesa anche alle imbarcazioni da diporto a partire da 10 metri di lunghezza, consentendo di valutare un’ampia gamma di unità, tra cui yacht, velieri, monoscafi dislocanti, semidislocanti e plananti, oltre ai catamarani di serie fino a 35 metri. Grazie all’adesione, Propriano avrà accesso alla piattaforma digitale del SEA Index, che gli permetterà di accogliere imbarcazioni certificate, offrire servizi a valore aggiunto e promuovere l’adozione degli strumenti di certificazione delle emissioni di CO2 e della qualità dell’aria.

“È motivo di grande soddisfazione vedere porti di primo piano come Propriano entrare a far parte dell’ecosistema SEA Index. Questo dimostra che gli attori più impegnati nella promozione di uno yachting responsabile condividono oggi un quadro comune per misurare, valorizzare e promuovere le migliori pratiche ambientali”, afferma Bernard d’Alessandri, presidente del SEA Index e segretario generale dello Yacht Club de Monaco. “Nell’ambito dell’iniziativa Monaco, Capital of Advanced Yachting, promossa dallo Yacht Club de Monaco, questo progetto contribuisce a costruire un modello di sviluppo in cui innovazione, attrattività delle destinazioni e responsabilità ambientale procedono insieme nell’interesse del Mediterraneo e delle future generazioni”, aggiunge. “Di fronte alle sfide ambientali – rimarca il sindaco di Propriano, Paul-Marie Bartoli – siamo impegnati a promuovere una nautica da diporto più sostenibile. Aderendo al SEA Index sosteniamo soluzioni innovative per la transizione ecologica del settore marittimo e rafforziamo il nostro impegno nella tutela dell’ambiente”.

Situato in un contesto naturale di particolare pregio e protetto dai venti, il porto di Propriano gode di una posizione strategica tra la Corsica e la Francia continentale. Punto di riferimento del Golfo del Valinco, coniuga una forte tradizione marittima con una vivace attività turistica. Durante tutto l’anno rappresenta un polo di riferimento per residenti e pescatori professionisti, mentre nella stagione estiva accoglie numerose imbarcazioni in transito. In linea con la certificazione ambientale ‘Ports Propres’, Propriano punta a mantenere un equilibrio tra sviluppo turistico, crescita economica locale e tutela a lungo termine dell’ambiente costiero. Il SEA Index si è affermato come uno strumento di riferimento capace di riunire porti, armatori e operatori del settore attorno a un obiettivo comune: coniugare prestigio, innovazione e sostenibilità nello yachting. Nato per valutare le emissioni di CO2, con una certificazione rilasciata da Lloyd’s Register, il sistema si sta progressivamente arricchendo di nuovi indicatori ambientali, tra cui una certificazione dedicata alla qualità dell’aria sviluppata insieme ad Atmosud. Dalle grandi destinazioni internazionali ai porti locali, dalle marine urbane agli scali insulari, il SEA Index offre un quadro di riferimento comune adattabile a un’ampia varietà di imbarcazioni e utilizzi, dai superyacht alle barche da diporto, garantendo valutazioni basate su criteri certificati da organismi indipendenti.