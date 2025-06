È alla sbarra per un caso di presunti abusi sessuali su una ragazza di 14 anni

È iniziato nella Repubblica Dominicana il processo a carico di Wander Franco, ex star del baseball nel ruolo di interbase con i Tampa Bay Rays della Major League nordamericana, per un caso di presunti abusi sessuali su una ragazza di 14 anni. Durante la prima udienza, i pubblici ministeri hanno presentato le prove contro il 24enne, che rischia fino a 30 anni di carcere. Franco stava disputando una stagione da All-Star nel 2023 prima che le autorità dominicane iniziassero a indagare sulle accuse di aver avuto una relazione con una minorenne e di aver pagato migliaia di dollari alla madre per il suo consenso.

