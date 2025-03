Il Primo Cup-UBS Trophy registra una crescente partecipazione di giovani talenti

Ha preso ufficialmente il via la 41ª edizione del Primo Cup-UBS Trophy, l’evento di punta dello Yacht Club de Monaco (YCM), organizzato in collaborazione con UBS, il Comune di Monaco e il brand di abbigliamento tecnico North Sails. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli allenamenti, gli oltre 450 velisti iscritti, provenienti da 10 nazioni, si preparano a sfidarsi fino al 9 marzo in questa manifestazione di riferimento per il mondo velico europeo. L’evento segna l’inizio della stagione 2025 e, al contempo, la conclusione della Monaco Sportsboat Winter Series 2024/2025.

Il Primo Cup-UBS Trophy registra una crescente partecipazione di giovani talenti, confermando l’impegno del club nel favorire il ricambio generazionale e la crescita di nuovi campioni. Tuttavia, tra i partecipanti non mancano velisti di grande esperienza, come la britannica Saskia Clark (J/70), medaglia d’argento a Londra 2012 e medaglia d’oro a Rio 2016 nella categoria 470; il croato Tonči Stipanović (J/70), medaglia d’argento nell’ILCA 7 maschile ai Giochi Olimpici del 2016 e del 2020; il francese François Brenac (Smeralda 888), campione del mondo di match racing nel 1997; e lo sloveno Branko Brcin (ClubSwan 28), vincitore del campionato del mondo Melges 24 nel 2015.

“Siamo felici di accogliere la 41ª edizione del Primo Cup-UBS Trophy. È un raduno importante per tutti i velisti del one-design. Il primo giorno è stato dedicato all’allenamento per tutte le classi, oggi il mare era un po’ mosso ma era importante che tutti facessero le loro prove”, commenta Fanny Brouchoud, Head of Sports Events Department dello YCM. Questa tappa, ultima del circuito invernale, rappresenta un’opportunità fondamentale per consolidare le posizioni in classifica, anche in vista degli appuntamenti europei e mondiali. Tra le 90 imbarcazioni in gara, la classe J/70 si distingue nuovamente per numeri e competitività, con 45 equipaggi iscritti. L’edizione 2025 segna anche il debutto del ClubSwan 28, la nuova creazione del prestigioso cantiere finlandese Nautor Swan. Questo innovativo sportboat da 8,5 metri combina prestazioni e manovrabilità, affermandosi come una delle grandi novità della stagione, in linea con la vocazione del Primo Cup come trampolino di lancio per nuove classi.

Un’altra classe che cattura l’attenzione è il Cape 31, una delle serie più promettenti del panorama velico internazionale. Nato in Inghilterra e sviluppatosi rapidamente come sportboat ad alte prestazioni, ha debuttato a Monaco solo lo scorso anno e si appresta ora a consolidare la sua presenza nella competizione. Completano le cinque classi in gara anche Smeralda 888 e Longtze Premier.

Il Primo Cup-UBS Trophy si conferma inoltre un’occasione unica per i membri dello YCM, che possono confrontarsi con alcuni dei migliori velisti internazionali e migliorare costantemente grazie a un evento sportivo di alto livello competitivo. “Cerchiamo di accogliere gli equipaggi al meglio e siamo fortunati ad avere questa infrastruttura, che ci permette di offrire un alto livello di qualità”, aggiunge Brouchoud.

Con il suo prestigio e la capacità di attrarre equipaggi di prim’ordine, il Primo Cup-UBS Trophy ribadisce il ruolo di Monaco come capitale della vela sportiva. Nato nel 1985 su iniziativa di HSH il Principe Alberto II, l’evento continua a rinnovarsi, accogliendo nuove classi e rafforzando il proprio prestigio nel circuito velico europeo. Con un perfetto equilibrio tra esperienza e nuove generazioni, tradizione e innovazione, il Primo Cup-UBS Trophy 2025 promette di essere ancora una volta un appuntamento imperdibile per il mondo della vela.

