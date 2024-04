Foto da Facebook Stefano Cherchi

Era finito in coma dopo una caduta da cavallo durante una gara a Camberra

La Sardegna piange Stefano Cherchi, fantino di 23 anni originario di Mores, nel Sassarese, finito in coma dopo una caduta da cavallo durante una gara a Canberra, in Australia, lo scorso 20 marzo. Un ragazzo appassionato di cavalli come tutta la sua famiglia, che l’aveva raggiunto in Australia dopo aver appreso la tragica notizia della caduta e poi del coma. Cherchi ha vinto oltre cento gare in Inghilterra e, dopo uno stage negli Stati Uniti, stava iniziando la carriera in Australia, dove però ha purtroppo trovato la morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata