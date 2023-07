Si è svolta a Roma la cerimonia di giuramento dei frequentatori del I Corso Allievi Agenti Tecnici della Polizia di Stato, sezione paralimpica Fiamme Oro. Tra i presenti c’era anche la campionessa di scherma Bebe Vio. “A livello tecnico c’è l’ufficializzazione di atleti al 100% delle Fiamme Oro“, ha detto la vincitrice della medaglia d’oro a Tokyo 2020 nella sede del Comitato Italiano Paralimpico in Via Flaminia Nuova. “A livello morale è una grandissima emozione perché sai di avere un appoggio vero da parte di persone che realmente credono in te e ti vogliono parte di questa squadra. A livello culturale è un cambiamento storico e sociale”, ha aggiunto. “Luca Pancalli è il nostro papà. Da anni lotta per questa cosa quindi siamo onoratissimi di essere i primi a fare questo passo e fortunatissimi ad avere Luca come presidente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata