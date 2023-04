Bel gesto di Emilia Rossatti verso l'amica Gaia Traditi nella finale di spada dei Campionati italiani Under 23

Ennesimo gesto di fair play nella scherma. Durante la finale di Spada individuale femminile del Campionato Italiano U23, a Novara, Gaia Traditi si è gravemente infortunata alla caviglia destra mentre era in vantaggio 12-9 contro Emilia Rossatti a 17 secondi dalla fine del match. L’avversaria, a quel punto, ha deciso di non andare più all’assalto, lasciando la vittoria all’amica. La sfida era valida anche per un posto agli Europei di Budapest. Alla fine dell’incontro, le due schermitrici si sono abbracciate a lungo. Il gesto è stato elogiato dalla Federscherma, che ha postato il video sui suoi profili social. “Nella finale di Spada Individuale Femminile del Campionato Italiano U23, Gaia Traditi si è infortunata gravemente ed Emilia Rossatti ha deciso di attendere fino allo scadere del tempo, lasciandole l’oro. Entrambe sono vincitrici”, il commento della Federscherma.

