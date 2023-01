Migliaia di persone in festa

(LaPresse) Una folla immensa ha riempito le strade di Athens in Georgia, Stati Uniti. L’entusiasmo generale ha avvolto la città americana dopo che i Bulldogs, dell’Università della Georgia, sono diventati la prima squadra a conquistare per il secondo anno consecutivo il titolo di campioni nazionali dei College Football Playoff. I biancorossi hanno sconfitto la TCU per 65-7 nel match di lunedì sera, in una partita giocata a Inglewood, California. I Bulldogs sono così i primi campioni a ripetersi per due anni di fila nel football universitario da quando, dieci anni fa, l’Alabama si era aggiudicata il titolo.

