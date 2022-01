Vittorie brivido di Rams e Chiefs su Tampa Bay e Buffalo Bills

Non sono mancate le emozioni nel secondo turno dei playoff Nfl. Tutte le sfide si sono decise per dettagli e l’ultimo match in programma tra Kansas City e Buffalo addirittura ai tempi supplementari. I Chiefs si sono imposti per 42-36 trascinati dal loro super quarterback Patrick Mahomes freddo e spettacolare in ogni azione offensiva. Una dolorosa sconfitta, l’ennesima della loro storia, per i Bills in vantaggio di 3 punti fino a 3” dalla fine dei tempi regolamentari ma raggiunti prima da un field gol e poi nell’extra time superati dall’ennesimo touchdown orchestrato da Mahomes e finalizzato da Travis Kalce.

Nella finale della Afc Kansas se la vedrà con i sorprendenti Cincinnati Bengals che hanno fatto fuori i Tennessee Titans per 19-16.

Dal lato del tabellone della Nfc invece in finale ci sono due sorprese. I San Francisco 49ers hanno fatto fuori i Green Bay Packers forse i veri favoriti per la vittoria finale vincendo per 13-10. I Los Angeles Rams invece hanno battuto per 30-27 a Tampa i Buccaneers del leggendario Qb Tom Brady.

Le due finali di Conference sono in programma domenica 30 gennaio rispettivamente a Kansas e Los Angeles-

