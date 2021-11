Per il trainer la più grande affermazione in Corea

Grande vittoria per il trainer Luigi Riccardi in Corea: Choegang Black, montato da Riccardo Da Silva, si è imposto al Korean Oaks a Busan, davanti al favorito Raon Pink. In una gara che spesso vede vincitori inaspettati, Da Silva ha mantenuto il cavallo appena dietro il gruppo di testa durante le fasi iniziali. Tutti gli avversari di Raon Pinks si sono via via staccati, a parte Choegang Black che ha rimontato e infine battuto il favorito, risultato poi secondo.

Per Luigi Riccardi, tesserato in Corea dalla fine del 2017, è stata di gran lunga la sua più grande vittoria. Il fantino Antonio Da Silva, si è invece imposto dopo il successo su Dolkong nella KRA Cup Classic del 2019 e su Munhak Chief nel Grand Prix dello stesso anno.

