Alex Zanardi, medici: Quadro neurologico grave, possibili problemi vista

Alex Zanardi è stabile ma resta grave il quadro neurologico. Lo ha ribadito Sabino Scolletta, direttore del dipartimento emergenza urgenza del policlinico Le Scotte di Siena, dove il campione paralimpico è ricoverato da ieri per un incidente in handbike. Secondo Scolletta, che ha incontrato la stampa per il secondo briefing giornaliero, valutazioni sulle possibili conseguenze neurologiche e su un'eventuale compromissione della vista, potranno essere fatte "la prossima settimana".

Scolletta ha poi aggiunto che "le condizioni" di Zanardi "continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio" e "anche i parametri metabolici restano stabili", ma essendo infatti il "quadro neurologico totalmente compromesso", la situazione "ci impone una terapia farmacologica per stabilizzarlo", e il paziente rimane "in ventilazione meccanica".

Intanto, proseguono le indagini sull'incidente avviate dai carabinieri di Montepulciano (Siena) su delega della procura senese. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra l'handbike di Zanardi e un autotreno che procedeva sulla corsia opposta. Ma l'inchiesta deve verificare se erano state adottate misure di sicurezza per l'evento, a cui prendeva parte l'ex pilota. Gli organizzatori della società sportiva Obiettivo 3, di cui Zanardi è fondatore, sono stati sentiti dai carabinieri

