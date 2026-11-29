A soli 23 anni Kadja Mourtaji ha vinto la gara Super Pole del trofeo città di Napoli, durante 3° edizione del Racing Napoli Show, la competizione che per tre giorni porta le gare automobilistiche e lo spettacolo dei motori sul Lungomare Caracciolo. Kadja Mourtaji guida una Ferrari 296 Challenge una vettura difficile da imparare a sfruttare per la sua giovane età. Nel campo nazionale delle salite si è distinta in tante occasioni e sicuramente ha un grande futuro davanti. “Corro con la Ferrari da quasi otto mesi, sono l’unica donna con la Ferrari 296 Challenge. Corro in un mondo di maschi ma mi vedo pilota in mezzo ad altri piloti”, ha dichiarato ai microfoni di LaPresse.