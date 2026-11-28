Home > Sport > È morto Bronson Reed, la stella del wrestling WWE aveva 38 anni

È morto Bronson Reed, wrestler australiano che militava nella WWE. A darne notizia è stata la World Wrestling Entertainment sul proprio sito. “La WWE è profondamente addolorata nell’annunciare che Jermaine Haley, noto anche come Bronson Reed, è venuto a mancare oggi all’età di 38 anni a causa di complicazioni di salute“, si legge nella nota. “Jermaine era una figura carismatica nella WWE, ma soprattutto era una persona straordinaria, un padre di famiglia devoto e un collega molto amato. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno all’intera famiglia di Jermaine, compresa la moglie Paige, incinta, la loro figlia, nonché ai suoi amici, colleghi e fan”.

Chi era Bronson Reed

Reed, originario di Black Forest, in Australia, ha fatto il suo ingresso nella WWE nel 2019 e in poco tempo ha scalato le classifiche nell’NXT, aggiudicandosi il titolo NXT North American Championship. Nel 2024, inoltre, ha vinto l’Andre the Giant Memorial Battle Royal. Definito come una “figura dominante nella WWE”, univa “forza bruta agilità per sopraffare i suoi avversari”.