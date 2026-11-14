Jannik Sinner e Paolo Maldini al Nike Store di Torino

Jannik Sinner e Paolo Maldini ospiti per un evento al Nike Store di Torino. Il tennista azzurro e l’ex calciatore del Milan e della Nazionale hanno incontrato i fan accorsi per l’occasione. In tantissimi si sono riversati fuori dal negozio e hanno iniziato a gridare alla vista dei due campioni. L’evento è stato organizzato proprio alla vigilia dell’inizio delle Atp Finals, l’ultimo grande torneo della stagione tennistica nel quale si sfidano i migliori otto giocatori del mondo. Sui campi dell’Inalpi Arena di Torino purtroppo non ci sarà il fuoriclasse altoatesino, ai box a causa di un infortunio al ginocchio destro.