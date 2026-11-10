Milano, “Cenando con i campioni”: sport e solidarietà per i bambini di Tanzania e Madagascar

Una serata di gala all’insegna della solidarietà al Milano Marriott Hotel per “Cenando con i campioni“, la serata promossa da Amani Education e Giovanna per il Madagascar con la partecipazione di atleti di diverse discipline, tra cui il capitano dell’Olimpia Milano, Giampaolo Ricci, rappresentante di Amani. “È una serata dedicata alla solidarietà, una solidarietà che nasce con lo sport, perché lo sport ci ha insegnato che non si è mai da soli, che si può essere in gruppo, che la squadra cresce e ti porta a un futuro migliore”, ha spiegato Gloria Goi, medico chirurgo tra gli organizzatori della serata. “Siamo qui per unire le forze, noi di Amani e l’associazione Giovanna per il Madagascar, perché stiamo provando a creare un’opportunità per i ragazzi”, ha detto Ricci. “Mia figlia è morta di diabete e la prima cosa che ho fatto è stato costruire un dispensario per curare i bambini diabetici”, ha raccontato Isa Monti Saracino, presidente di Giovanna per il Madagascar.