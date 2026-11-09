Da George Weah a Teddy Riner, quando i campioni si mettono in gioco nella politica

Quando finisce la carriera sportiva gli atleti sono costretti a reinventarsi e diversi hanno deciso di fare il salto dal campo alla cabina elettorale

Opportunità strategica, convenienza, capitale di consenso già “confezionato”, desiderio di lasciare un impatto sociale dopo il ritiro dalle competizioni. Il passaggio dei campioni dello sport dal campo alla cabina elettorale – con conseguente accesso alle istituzioni – è una dinamica comune a livello globale. Ormai da tempo la politica moderna si basa fortemente sull’immagine e sulla riconoscibilità e un asso delle platee agonistiche trascina con sé milioni di potenziali elettori che lo associano a valori positivi come sacrificio, merito, lealtà. E ovviamente vittoria.

Teddy Riner

L’ultimo delle star ad entrare in questa lista è il tre volte campione olimpico di judo, Teddy Riner, che ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2027. “Mi candido per dimostrare che è possibile risollevare la Francia”, ha detto la leggenda dello sport francese, originario della Guadalupa, posizionandosi come “né di destra né di sinistra”. Sottolineando di non essere “solo un judoka” ha fatto subito chiarezza rifiutandosi di essere “ridotto al ruolo di campione o di atleta che deve accontentarsi di salire sul podio”. Si contano almeno una decina di atleti di primissimo piano che hanno formalizzato una candidatura alla presidenza del proprio Paese.

Teddy Riner, Parigi, 3 agosto 2024 (AP Photo/Eugene Hoshiko)

George Weah

Nel calcio ha giocato e vinto George Weah, unico giocatore africano della storia a vincere il Pallone d’Oro (1995) che dopo il ritiro è entrato in politica ed è stato eletto presidente della Liberia, rimanendo in carica dal 2018 all’inizio del 2024. Tornando indietro nel tempo a vincere e prendersi lo scranno presidenziale fu anche l’algerino Ahmed Ben Bella, calciatore professionista che giocò per l’Olympique Marsiglia negli anni ’40 che in seguito divenne uno dei leader della rivoluzione algerina e fu eletto primo presidente nel 1963.

Imran Khan

Sul podio più alto arrivò anche Imran Khan, il mitico capitano della nazionale di cricket che guidò il Pakistan alla storica vittoria della Coppa del Mondo nel 1992. Lasciato l’attività agonistica fondò il proprio partito e venne eletto primo ministro del Pakistan (la massima carica esecutiva del Paese, equivalente per poteri alle presidenziali) dal 2018 al 2022.

Le storie di Manny Pacquiao e Vitali Klitscko

A farsi largo nella storia delle elezioni sono stati anche campioni di sport di contatto, come pugilato e football americano. Manny Pacquiao, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, unico campione del mondo in otto categorie di peso differenti, già senatore nelle Filippine, si candidò ufficialmente alle elezioni presidenziali filippine del 2022, arrivando terzo. L’ucraino Vitali Klitscko, considerato tra i migliori pesi massimi della storia del pugilato (ha detenuto i titoli Wbc, Wbo), lasciato il ring fu una figura di riferimento dell’Euromaidan (la serie di manifestazioni filoeuropee) e dopo aver annunciato una possibile candidatura alle presidenziali (scegliendo poi di sostenere quella di Petro Porosenko) coprì per due mandati la carica di sindaco di Kiev.

Vitali Klitschko, Berlino, 12 giugno 2024 (Photo by: Britta Pedersen/picture-alliance/dpa/AP Images)

Dal football americano alla politica

Da Jack Kemp, ex quarterback in AFL e NFL (con i Buffalo Bulls) a Herschel Walker, famoso running back della NFL e della Usfl, da Alan Page a Byron White – entrambi ex giocatori della NFL diventati giudici della Corte suprema – sono tanti gli ex campioni di football americano che si sono fatti largo fuori dal campo di gioco. Kemp fu segretario alla Casa e allo Sviluppo Urbano sotto il presidente George H.W. Bush mentre Walker è stato candidato del Partito Repubblicano per il Senato in Georgia nel 2022.

Bill Bradley

Anche dal basket c’è chi si è buttato in politica. Il più celebre è Bill Bradley, Hall of Famer della Nba e vincitore di due anelli con i New York Knicks (oltre a un oro olimpico a Tokyo 1964). Dopo 18 anni come senatore, nel 2000 si candidò alle primarie presidenziali del Partito Democratico contro Al Gore.

Benjamin Spock

A remare fino in fondo fu anche Benjamin Spock, medaglia d’oro nel canottaggio alle Olimpiadi del 1924, in seguito diventato un famosissimo pediatra e attivista politico. Ha corso per la presidenza degli Stati Uniti nel 1972 con il People’s Party. Nessuno di loro però ha potuto eguagliare personalità come Dwight Eisenhower o Gerald Ford, presidenti americani che hanno avuto un passato da eccellenti atleti nel football collegiale prima di intraprendere la carriera militare o politica. Non proprio dei campioni. Ma hanno comunque fatto tesoro del loro passato sportivo.