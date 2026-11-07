Rugby Nations Championship: Italia travolta dal Sudafrica, gli Springboks vincono 66-7 a Torino

L’Italia di Rugby è stata nettamente battuta a Torino dal Sudafrica per 66-7 nella quarta giornata di Nations Championship. Gli Azzurri di Gonzalo Quesada erano chiamati subito a quella che era stata annunciata la sfida più complicata contro i bicampioni del mondo. E così è stato. Gli Springboks hanno messo a segno nove mete, sei delle quali nel primo tempo chiuso 45-0. L’unica meta azzurra è stata firmata da Federico Ruzza. I tanti infortuni dell’Italia hanno pesato sull’andamento del match. Gli Azzurro torneranno in campo sabato prossima a Genova sfidando l’Argentina.