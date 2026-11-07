F1, Gp Brasile, pole di Norris: Antonelli in prima fila

Lando Norris ha conquistato sotto una pioggia battente la pole del Gp del Brasile. Ad Interlagos il pilota della McLaren con il tempo di 1’30″939 ha preceduto le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli. Quarto crono per la Ferrari di Charles Leclerc. Russell dovrà scontare la penalità per il cambio del motore e con cinque posizioni in meno in griglia scatterà sesto mentre Charles Leclerc, che di posizioni ne dovrà scontare dieci per il cambio motore, scatterà 14mo. Pertanto Kimi Antonelli che ha chiuso il Q3 con il quarto crono scatterà in prima fila. Le qualifiche hanno determinato le posizioni con oltre 3′ dalla chiusura a causa della pioggia che si è intensificata impedendo ai piloti di potersi migliorare.

Antonelli: “Qualifiche complicate, domani pronti ad ogni situazione”

“E’ stato molto complicato, non sapevo cosa aspettarmi perché qui non avevo mai guidato sul bagnato. Ho faticato con le intermedie e sono quasi uscito di pista. Ma la prova è stata sufficiente per piazzarmi con il terzo crono. Vediamo domani come sarà il meteo, qui è molto imprevedibile. Nel complesso cercheremo di essere pronti ad ogni situazione”. Così Kimi Antonelli, campione del modo di F1, con la Mercedes, dopo le qualifiche del Gp del Brasile. Per la penalità al compagno di squadra George Russell, Kimi Antonelli che ha chiuso con il terzo crono, scatterà domani in prima fila.

Norris: “Una grande qualifica, non era facile“

“Si è trattato di una lunga giornata con una grande qualifica. Incredibile tornare in pole qui per il secondo anno consecutivo, in condizioni così diverse. Sono molto felice perché non era facile”. Così il pilota della McLaren, Lando Norris, che ha conquistato la pole del Gp del Brasile. “E’ la prima volta che abbiamo guidato con queste nuove macchine sul bagnato. È stata una buona giornata, porto tante informazioni al team”, ha aggiunto.

Russell: “Sul giro veloce c’è stato un errore di valutazione”

“C’è stato un errore di valutazione da parte nostra, dobbiamo capire cosa sia successo. In quel momento stava arrivando la pioggia e dovevamo semplicemente concludere quel giro. Sarebbe stato da pole. Era da un po’ che non ero così fiducioso in macchina. Sono andato meglio sul bagnato che sull’asciutto”. Così il pilota della Mercedes, George Russell, dopo le qualifiche del Gp del Brasile. Secondo nella griglia dei tempi, il britannico dovrà scalare di sette posizioni in griglia a causa di una penalità.