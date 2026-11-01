Maratona New York, l’impresa dell’azzurro Yemen Crippa: 2° dietro Almgren

Lo svedese Andreas Almgren e la kenyana Sheila Chepkirui hanno vinto la tradizionale Maratona di New York. Per Almgren era il debutto assoluto sui 42km e 195 metri, il corridore scandinavo nell’ultimo miglio ha staccato l’italiano Yeman Crippa, conquistando la vittoria con il tempo di 2 ore, 6 minuti e 1 secondo. Un ottimo Crippa ha chiuso comunque secondo con un ritardo di 13 secondi (2h06’14”). Il lesothiano Kamohelo Mofolo si è piazzato terzo, superando di misura il campione in carica Benson Kipruto. Per l’azzurro delle Fiamme Oro è il miglior piazzamento di un italiano alla 42 km della Grande Mela negli ultimi 30 anni, è il settimo italiano a conquistare il podio di New York per l’undicesima volta, con la sesta prestazione di sempre nella maratona più popolare del pianeta.