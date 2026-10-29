Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, Khaby Lame: "Una vittoria per l’Africa"

“È una vittoria per l’Africa”. Khaby Lame celebra così i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, alla vigilia di un appuntamento storico per il continente. Giovedì la star di TikTok ha incontrato la squadra senegalese, esprimendo tutto il suo orgoglio per il Paese che si prepara a ospitare la manifestazione. “Non abbiamo mai avuto l’opportunità di ospitare un evento così importante”, ha detto Lame, sottolineando il valore simbolico delle Olimpiadi: “Avere un evento come questo è davvero una cosa enorme. Sono davvero orgoglioso del mio Paese”.

Il ventiseienne, nato in Senegal e diventato la personalità più seguita al mondo su TikTok, ha raggiunto la notorietà durante la pandemia grazie ai suoi video di reazione senza parole, nei quali ironizza sulle situazioni della vita quotidiana. Oggi conta oltre 163 milioni di follower. Nel salutare gli atleti, Lame ha ribadito il suo sostegno alla squadra: “Sono davvero orgoglioso di essere senegalese. Sono davvero orgoglioso di avere la mia gente qui. Li vedo con il fuoco negli occhi. Vogliono davvero vincere”. La cerimonia di apertura è in programma sabato a Diamniadio. I Giochi si svolgeranno dal 31 ottobre al 13 novembre e coinvolgeranno circa 2.700 giovani atleti, impegnati in 35 discipline tra Dakar, Diamniadio e Saly.