Sci, Braathen vince il gigante d’apertura a Soelden: Vinatzer settimo

Gara sprint anche quest’anno per il circus maschile di Coppa del mondo, nell’Opening di Soelden. Poco più di 52 secondi di manche e tutta la parte alta eliminata a causa delle forti raffiche di vento e un Lucas Pinheiro Braathen capace di interpretare al meglio il muro e il raccordo con il piano finale fino a chiudere davanti a tutti con il tempo di 1’44″72, che gli valgono la nona vittoria in carriera. 48 centesimi il distacco di Loic Meillard, secondo, e 49 quelli di Marco Odermatt, terzo. Ottimo recupero per River Radamus, che risale 11 posizioni fino al quarto posto. Mentre quinto è Raphael Haaser.

Ottimo settimo posto per Alex Vinatzer, nonostante una prova viziata da qualche errore in entrambe le manches sul muro. L’azzurro però è stato molto veloce nel tratto finale, riuscendo a recuperare sette posizioni in classifica fino a una top 7 che lo proietta nella parte alta delle classifiche. 1″08 il distacco del gardenese da Pinheiro, in questo momento il punto di riferimento del gigante. “A Soelden diventa sempre più buio nella seconda e la pista non migliora. Ho fatto fatica ancora sul ripido – ha detto Vinatzer – ma entrare nella top ten, dopo il finale della passata stagione davvero faticoso è già una bella soddisfazione. Ci ho comunque provato, ora bisogna continuare a lavorare”.