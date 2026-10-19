Vela, il team tedesco Norddeutscher Regatta Verein conquista il Trofeo Virginie Hériot a Monaco

Il Norddeutscher Regatta Verein e il Club de Voile de Lausanne sono rimasti testa a testa sia nelle prove di qualificazione sia nella finale, chiudendo entrambi con otto punti

Il team tedesco Norddeutscher Regatta Verein si aggiudica la quarta edizione del Trofeo Virginie Hériot. Nelle acque di Monaco, l’equipaggio ha superato di misura il Club de Voile de Lausanne, in una competizione combattuta fino all’ultimo istante. A completare il podio, l’Hamburger Segel-Club, a un solo punto di distanza dalle due squadre di testa.

Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails, con il sostegno delle Federazioni veliche francese e monegasca, la regata interamente femminile ha riunito 22 equipaggi in rappresentanza di dieci nazionalità. L’edizione di quest’anno ha introdotto una nuova sfida: per la prima volta nella storia della manifestazione sportiva, le concorrenti si sono affrontate a bordo delle imbarcazioni a chiglia RS21.

Il Norddeutscher Regatta Verein e il Club de Voile de Lausanne sono rimasti testa a testa sia nelle prove di qualificazione sia nella finale, chiudendo entrambi con otto punti. Lo spareggio ha premiato la squadra tedesca, mentre l’Hamburger Segel-Club si è assicurato il terzo posto con nove punti. Progettata specificamente per le competizioni, l’imbarcazione monotipo a chiglia RS21, lanciata nel 2018, ha aggiunto un’ulteriore dimensione alla sfida di quest’anno. Dopo l’impiego dei J/70 nel 2025, diverse concorrenti si sono cimentate per la prima volta con gli RS21, dovendo prendere confidenza con le imbarcazioni messe a disposizione dagli organizzatori.

Il Norddeutscher Regatta Verein si è adattato rapidamente alla nuova classe, conquistando la vittoria assoluta. Per i campioni in carica del Royal Thames Yacht Club, invece, il cambiamento si è rivelato più impegnativo. La squadra britannica ha chiuso al 15° posto, a un anno di distanza dal dominio mostrato nella precedente edizione. Alla competizione hanno partecipato tre equipaggi in rappresentanza di Monaco. Pinkwave II ha ottenuto il miglior risultato locale, classificandosi al nono posto assoluto e al primo nella categoria Silver. Spectre ha chiuso all’11° posto, mentre PinkWave si è classificata 19ª.Tutti e tre gli equipaggi fanno parte di Pink Wave, una vivace comunità di veliste associate allo Yacht Club de Monaco, impegnate a promuovere la partecipazione femminile alla vela. Intanto il Trofeo Virginie Hériot dà appuntamento al prossimo anno dal 14 al 17 ottobre 2027.

Lo Yacht Club de Monaco si prepara ora a un intenso calendario di regato. Il prossimo appuntamento sarà il Trofeo Grimaldi, in programma dal 23 al 25 ottobre 2026, una regata costiera tra Sanremo e Monaco. Seguirà la prima tappa della Monaco Sportsboat Winter Series, dal 5 all’8 novembre 2026. Il circuito invernale mensile culminerà con la 43ª edizione della Primo Cup-Trofeo UBS, prevista dal 10 al 14 marzo 2027.