‘Muhammad Alì’, il libro di Cecchini a 10 anni dalla morte del campione: lo sport come identità e impegno civile

Un mito intramontabile, capace di dare una lezione su come essere campioni e al tempo stesso stare al mondo e prenderlo di petto. Su come essere fulgide stelle dello sport usando il proprio talento per colpire nel segno con parole e opinioni, tracciando una propria linea di pensiero, sporcandosi le mani. A pugni chiusi. Anche adesso che sono passati dieci anni dalla sua scomparsa non c’è un altro Muhammad Alì, un altro atleta capace di andare oltre il proprio ‘recinto’ di gloria e onori, che si discosti dalla sua comfort zone per prendere posizione. Non in campo, da calcio o da tennis, non su una griglia di partenza. Ma nella vita lanciando messaggi, spezzando ‘specchi’, facendo lui la guerra a chi la guerra l’ha disertata pagando in termini economici e di vittorie.

A ricordarci la sua grandezza oltre il ring è il giornalista e scrittore Massimo Cecchini, a lungo inviato per ‘La Gazzetta dello sport’, che nel libro ‘Muhammad Alì. Dalla boxe alla storia: il campione che sfidò l’America’ (edizioni Diarkos) accende i riflettori su un uomo “capace di spezzare le catene retoriche della narrazione per ridefinire a livello globale il significato stesso di sport, identità e impegno civile”. Dalla Louisville dell’infanzia alle esequie planetarie (morì il 3 giugno del 2016), la sua parabola viene raccontata simbolicamente in otto capitoli che si specchiano negli otto round combattuti nel 1974 contro George Foreman. Ed emerge una storia di coraggio, sofferenza e anche di profonda nostalgia per il modo di fare e interpretare lo sport che solo lui ha avuto il coraggio di perseguire.

Muhammad Alì, Cecchini: “Le sue posizioni oggi farebbero rumore”

“Il fatto che siano 10 anni dalla morte di Alì per certi versi sembra farcelo apparire più lontano ma resta un punto di riferimento anche adesso per la stessa America. Chissà in questa epoca trumpiana cosa avrebbe raccontato e cosa avrebbe rappresentato, lui che era sempre controcorrente. Alì in questo periodo storico di social credo avrebbe patito probabilmente questa aura di inattaccabilità che è riuscito a costruirsi addosso soprattutto nella parte finale della sua vita, che credo abbia contribuito a santificarlo”, ha dichiarato l’autore a LaPresse. “Alì era una persona imperfetta, le sue posizioni sul mondo femminile o sugli omosessuali adesso farebbero estremamente rumore. Ed immaginarlo nell’epoca dei social troverebbe infiniti haters che andrebbero ad attaccare il suo mito. Era figlio di un altro tipo di mondo, è uno dei 100 uomini più importanti del Ventesimo secolo e questo significa che ha rappresentato qualcosa di estremamente più grande della boxe”. Cecchini ricorda come il pugile più famoso di tutti i tempi “abbia pagato con la propria carne e il proprio sangue la scelta si rinunciare a tre anni d’oro della sua carriera, buttati via per un principio (il no alla guerra in Vietnam), giusto o sbagliato che sia”. E fa il paragone con quello che accadde sotto Covid con la rinuncia dei calciatori ad un mese di stipendio, con quel corredo di polemiche: “Ali ha rinunciato a tre anni e mezzo di vita sportiva, il suo corpo è cambiato, è diventato un altro pugile e nessuno immaginava che sarebbe riuscito a tornare dove era prima. E’ lì che ha costruito la propria grandezza”.

Da Alì a oggi, lo sport che non ha più una voce

Lo sport al centro della società civile non ha più una voce simile e per Cecchini la spiegazione è chiara: “La verità è che gli sportivi non fanno parte della società civile, vivono in una sorta di empireo, non ragionano come noi. Nel libro faccio notare che Alì andò a prendere Malcom X all’aeroporto con la macchina, vi immaginate un Federer, un Messi, Cr7 o Sinner che va a prendere un amico, un collaboratore o un prezzolato qualsiasi?”, si domanda l’autore consapevole che lo sport con i suoi protagonisti ha perso da tempo l’opportunità di dare messaggi ‘alla Muhammad Alì’. “Quando facevo le interviste ai calciatori o anche ad altri atleti, chiedevo se si sentissero uomini di spettacolo e mi rispondevano di sì. Ma allora perchè i cantanti e gli attori, che sono anche essi uomini di spettacolo, si espongono e dicono la loro, penso a Springteen o Clooney, e gli sportivi invece non esprimono una opinione su quello che accadde nel mondo, in nessun modo possibile? Non si espongono mai. E fa notizia il contrario, come l’Irlanda del calcio che ha una atteggiamento di critica nei confronti di Israele nelle gare di Nations League. Non prendono posizione ma alla gente va bene così, se le prendessero troverebbero migliaia di persone che gli direbbero “pensa a giocare, pensa a guidare’. Ora vigono altri interessi, è un mondo molto contaminante perché a tanta gente piacerebbe vivere in quel modo. Perchè devo occuparmi di quello che accade tra Russia o Ucraina o tra Israele e Palestina. Credo che i campioni siano lo specchio di una società senza pensieri. Alì ci teneva invece ogni volta a fare rumore”. E andava dritto per il suo pensiero. “Ha sempre detto che il pugilato gli ha dato una vetrina per parlare di altro. I calciatori, gli sportivi tutti, hanno una vetrina fantastica, potrebbero dire cose straordinarie e rompere certi schemi. Invece si rintanano nella loro cuccia. Chi si avvicina al suo stile? Nel 2000 in poi non vedo nessuno, ha fatto qualche battaglia il basket Nba, qualcosa in questo senso anche Lewis Hamilton o il football americano però Alì era molto interessato al popolo nero. Maradona? Ma se la prendeva con Blatter ma non una parola sulla dittatura di Videla o i desaparecidos. Nè Pelè per quello che riguardava il Brasile o George Best sul clima politico incandescente nell’Irlanda del Nord del Bloody Sunday. Lo stesso Michael Jordan è stato ferocemente rimproverato per posizioni dei diritti civili. Questo perchè anche i bianchi comprano scarpette da basket. Lo stesso Obama disse che si sarebbe aspettato di più da Jordan”.

La serie su Muhammad Alì: dal 4 novembre su Prime

Alì ha incarnato le tensioni e le speranze e i fallimenti dell’America contemporanea diventando una fonte di riferimento per intere generazioni. Ed è ancora così attuale. “Qualcosa rimane, il 4 novembre prossimo su Prime partirà una serie su Alì, con le prime otto puntate. Vuol dire che anche nella sua America non è tramontato questo mito. E questo è significativo. Di Alì non si deve farne un santo, era un uomo pieno di difetti, assolutamente imperfetto”. Ma vero, autentico e e vivo. Anche a dieci anni dal suo addio.