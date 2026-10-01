Trento, al via il Festival dello Sport: attesi 300 ospiti

Il Festival, che quest’anno ha come titolo ‘Invincibili’, organizzato da La Gazzetta dello sport e Trentino Marketing in collaborazione con Provincia, Comune e Università

Il Festival dello Sport di Trento, giunto alla nona edizione, apre i battenti oggi 1 ottobre 2026 e fino a domenica sono attesi oltre 300 ospiti che daranno vita a più di 150 eventi. Il via alle 9.30 a Palazzo Benvenuti, con il Gazza Cafè, che avrà come protagonisti alcuni giocatori di Aquila Basket, fra cui il capitano, Toto Forray. Poi, nel corso della giornata, solo per citarne alcuni, il pubblico potrà incontrare Aldo Montano, Demetrio Albertini, Emerson Fittipaldi, Marco Materazzi, Giovanni Carnevali, Yeman Crippa con Linus, Marco Tardelli con Myrta Merlino e Fabio Fognini. Senza dimenticare l’evento in ricordo di Gianluca Vialli, con Gianfranco Zola, Dennis Wise e Massimo Mauro, in programma alle 14 al Teatro Sociale.

Aldo Montano alla Nona edizione del Festival dello Sport a Trento 1 Ottobre 2026, Trento, Italia (Foto Enrico Pretto/LaPresse)

Stessa location per la grande inaugurazione prevista alle 17.30. Interverranno, fra gli altri, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs MediaGroup. Fra gli ospiti d’onore, Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di pallavolo. Sono otto gli sport che si potranno praticare durante il Festival: arrampicata, in piazza Santa Maria Maggiore, boxe, volley, ciclismo e pesistica in piazza Dante, tennis, padel e tennistavolo in piazza Fiera. Il Festival, che quest’anno ha come titolo ‘Invincibili’, è organizzato da La Gazzetta dello sport e Trentino Marketing in collaborazione con Provincia, Comune e Università.

Nona edizione del Festival dello Sport a Trento 1 Ottobre 2026, Trento, Italia (Foto Enrico Pretto/LaPresse)

100 anni Fiorentina a Festival sport con Arra, Pellegrino e Ferrari

Un secolo di Fiorentina, sabato 3 ottobre, al Festival dello sport di Trento. Sul palco dell’Auditorium Santa Chiara, alle 19.30, saliranno i neo acquisti Artur Arra e Mateo Pellegrino con il direttore generale Alessandro Ferrari per raccontare al pubblico non solo la storia viola ma i progetti per il futuro.