Festival dello sport, Cairo: "Rapporto con bellissimo con Trento, spero vada avanti all'infinito"

“Con Trento c’è un bellissimo rapporto e spero di andare avanti all’infinito. La città si presta al Festival dello sport che come sempre si trasforma in un villaggio olimpico”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs Mediagroup, intervenendo all’inaugurazione della nona edizione del Festival dello sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing in collaborazione con Provincia, Comune e Università con il patrocinio di Coni e Cip. “È con orgoglio che anche quest’anno ospitiamo il Festival che è centrale non solo per il Trentino ma per il Paese – ha aggiunto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – Tra l’altro veniamo dalle Olimpiadi invernali e stasera lanciamo il Super Mondiale di ciclismo 2031 che si disputerà proprio in questa terra”.