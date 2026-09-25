America’s Cup 2027, Luna Rossa parte bene ed è in testa dopo le prime due regate

Luna Rossa parte bene nelle regate preliminari dell’America’s Cup 2027, a Napoli, ed è in testa dopo la prima giornata.

Arc Team Usa ha vinto la prima regata preliminare. In una giornata caratterizzata dallo scarso vento, con ben due partenze annullate, la barca americana ha preceduto sul traguardo Luna Rossa Senior al secondo posto. I britannici di GB2 completano il podio, mentre è quarta Luna Rossa Youth&Women. Arc Team Usa conquista i primi dieci punti e precede in classifica Luna Rossa con 9. Luna Rossa ha invece vinto la seconda regata di giornata. La barca italiana, in testa fin dai primi metri, resiste all’assalto degli svizzeri di Alinghi che chiudono secondi a +0.20″ di distacco. Terza e quarta le due imbarcazioni di New Zealand davanti all’altra barca italiana Luna Rossa Youth&Women. Con questa vittoria, Luna Rossa balza al comando della classifica con 19 punti. Al termine delle otto regate di flotta previste, le due barche che avranno ottenuto più punti si affronteranno nella finale match race di domenica.

In questa fase si gareggia con barche AC40 one-design capaci di raggiungere velocità sopra i 40 nodi, mentre per la Louis Vuitton 38th America’s Cup scenderanno in acqua barche della classe AC75.