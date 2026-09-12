Tennis & Friends al via a Torino, tra Salute e Sport

È stato inaugurato oggi, 12 settembre, il Villaggio della Salute al Parco del Valentino, a Torino: prende così ufficialmente il via Tennis&Friends- Salute e Sport, Official Charity delle Nitto Atp Finals. ‘Dopo la giornata di venerdì dedicata ai giovani e alle scuole di tennis – si legge in un comunicato -, le giornate di oggi e domani saranno dedicate alla diffusione della cultura della prevenzione: oltre 30 le aree specialistiche a disposizione della cittadinanza, più di 100 gli studi allestiti, sotto il coordinamento della Regione Piemonte- Asl Città di Torino e Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, e con il coinvolgimento delle strutture sanitarie militari. Il Villaggio della Salute ospita anche il Villaggio della solidarietà, con il supporto di 15 associazioni benefiche.

La cerimonia di inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alle 11.30, accompagnata dall’esibizione della Fanfara della Prima Regione Aerea di Milano, alla presenza del Presidente e Fondatore di Tennis & Friends – Salute e Sport, Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e alla Temple University di Philadelphia.

Presenti alla cerimonia anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, ente coordinatore del Villaggio della Salute; Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione economica e finanziaria, Sviluppo delle attività produttive, Internazionalizzazione e attrazione investimenti della Regione Piemonte; Domenico Carretta, Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune di Torino; Massimo Gambino, Questore della Provincia di Torino e Dirigente Generale di P.S.; Giovanni Brafa Musicoro, Comandante della Scuola Ufficiali dell’Esercito; Alberto Nastasia, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Torino; Stefano Fabio Mossino, Presidente del CONI Piemonte; Giuseppe Fontana, Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Tennis e Padel; Massimo Di Maio, presidente di AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica; e Roberto Sampiero, Dirigente del Servizio Comunicazione, Attività internazionale, Studi e Ricerche del Dipartimento per le politiche giovanili e lo sport, in rappresentanza della European Week of Sport (Ewos). Tra gli ambassador e le personalità presenti, Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità su ghiaccio, che ha portato a Torino il suo messaggio di sport e prevenzione e ha condiviso con il pubblico anche la gioia per la sua gravidanza, Giuseppe Maddaloni, campione olimpico di judo e ambassador d’eccezione dell’edizione torinese e la campionessa di nuoto Alessia Filippi. Presenti inoltre Cristina Chiabotto, Ambassador e Madrina della Fondazione Allegra Agnelli; Veronica Maya, storica madrina dell’evento; Benedetta Rinaldi, conduttrice Rai ed ex tennista; Stefano Sorrentino, ex calciatore; e Myriam Fecchi, Ambassador e ‘voce’ di Tennis & Friends – Salute e Sport e l’attore Roberto Ciufoli.

Migliaia le persone, già dalle prime ore del mattino, hanno aderito al progetto e usufruito della possibilità di effettuare screening gratuiti e trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della prevenzione e del divertimento’.

Francesca Lollobrigida

La settimana europea dello sport

‘Nel corso della cerimonia – si legge ancora nella nota – è stata lanciata ufficialmente la Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, coordinata dal Dipartimento per lo Sport, con Sport e Salute che ne cura l’attuazione operativa su tutto il territorio nazionale, e che dal 2015 viene annualmente realizzata per diffondere la cultura dello sport, della vita attiva e del benessere psicofisico tra i cittadini.

L’edizione 2026, come hanno spiegato i testimonial Pino Maddaloni, Francesca Lollobrigida e Alessia Filippi, ha come claim ‘#BeActive Your Way: No pressure, no judgement’. Una campagna che invita ciascuno a muoversi secondo il proprio passo, senza distinzioni di età, condizione fisica, abilità o livello di allenamento, per restituire al movimento il suo significato più autentico: un gesto libero, spontaneo, alla portata di tutti.

Spazio anche al progetto ‘Tennis & Friends in Corsia’: venerdì mattina i maestri della Fitp si sono recati presso l’Ospedale Oncologico Pediatrico Regina Margherita di Torino, diretto dalla Prof.ssa Franca Fagioli, per testimoniare il valore dello sport come strumento di sollievo, benessere e resilienza per i pazienti più giovani e fragili.

Il progetto, nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis & Friends – Salute e Sport ha offerto in quindici anni di attività oltre 400 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi e una crescita annua costante delle presenze. A testimonianza del valore del progetto, nel 2025 Tennis & Friends è stato onorato di un encomio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno costante nella promozione della salute e della prevenzione.

Al Parco del Valentino e a Villa Glicini, per la sesta edizione torinese del progetto, i cittadini avranno a disposizione due intere giornate per effettuare screening e visite gratuite in diverse specialità, dall’allergologia alla cardiologia, dalla dermatologia alla ginecologia, fino all’oculistica e a molte altre, oltre a percorsi dedicati alla prevenzione primaria e secondaria e alla promozione di corretti stili di vita’.

Presenti le eccellenze del mondo sanitario torinese

‘Diverse – si legge ancora nel comunicato – le eccellenze del mondo sanitario torinese presenti, tra cui Asl Città di Torino, impegnata nella promozione dell’attività fisica nei pazienti nefropatici e reumatologici attraverso attività informative e di sensibilizzazione, Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale, Azienda Ospedaliera Mauriziano, Azienda Sanitaria Zero, Amplifon, Humanitas – con Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca, Clinica Sedes Sapientiae e i centri Humanitas Medical Care -, Ospedale Koelliker, Inoc – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, J Medical, Gvm – Santa Caterina da Siena, GVM – Maria Pia Hospital e Chiron Salute. Per la sanità militare e le Forze dell’Ordine saranno presenti Guardia di Finanza, il Villaggio del Ministero della Difesa l’Igesan (Ispettorato Generale della Sanità Militare) e la Polizia di Stato. All’interno del Villaggio sarà possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.

Tra le società scientifiche e le associazioni partecipano Aiom – Associazione Italiana di Oncologia Medica, SIU – Società Italiana di Urologia e Fondazione SIU Urologia Onlus. Nello specifico, con AIOM, durante la tappa romana dell’8 e 9 maggio scorsi, è stato siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, contribuendo a ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia, e di sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca. Allo stesso tempo, SIU e la FONDAZIONE SIU Urologia Onlus saranno presenti con il camper della prevenzione, dove gli urologi coinvolti effettueranno dei consulti gratuiti per la popolazione’.

Il programma di domenica

‘La manifestazione – si legge ancora nella nota – proseguirà domani, domenica 13 settembre, con visite, screening e consulti gratuiti in oltre 30 aree specialistiche, sotto il coordinamento della Asl Città di Torino e della Regione Piemonte, all’insegna della prevenzione e della divulgazione. Proseguiranno anche gli appuntamenti di ‘Tennis & Friends Incontra’, con momenti di confronto e approfondimento dedicati ai temi della prevenzione, della sostenibilità e della salute, con il coinvolgimento dei partner della manifestazione e degli Ambassador del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Sempre nella giornata di domenica, il pubblico potrà assistere al raduno ‘Wheelchair’, progetto dedicato alle persone con disabilità motoria. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, il Villaggio Interforze proporrà attività ludico-educative rivolte ai giovani e alle loro famiglie, con il coinvolgimento delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

La tre giorni si concluderà con la cerimonia di ringraziamento e le premiazioni, momento finale di una manifestazione che unisce sport, prevenzione e partecipazione, con la possibilità per il pubblico di incontrare da vicino i protagonisti e gli Ambassador di Tennis & Friends – Salute e Sport.

Il Tour di Tennis and Friends proseguirà a Roma dal 2 al 4 ottobre per la main edition al Foro Italico. In qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends farà poi tappa ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre, consolidando un percorso nazionale dedicato alla promozione della salute e della prevenzione’.