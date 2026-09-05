Al Prof. Dr. Veli Ozan Çakir il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Turco (TMOK), Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, è stato insignito del Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, riconoscimento internazionale considerato tra i più prestigiosi nell’area euro-mediterranea e definito simbolicamente “l’Oscar del Mediterraneo”. Una scelta che premia il ruolo di Çakır nella promozione dello sport turco a livello internazionale, il suo impegno a favore dei valori olimpici e una visione manageriale orientata allo sviluppo dello sport, dei giovani e della cooperazione internazionale Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della cerimonia in programma il 14 ottobre 2026.

Nell’albo d’oro i grandi nomi dello sport mondiale

Il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo ha nel corso degli anni riunito personalità di primo piano del calcio e dello sport internazionale.

Tra i nomi già premiati figurano José Mourinho, Luis Figo, Javier Zanetti, Gianfranco Zola, Giuseppe Marotta, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Daniele Santarelli, Vincenzo Montella e Dino Zoff, oltre a campioni olimpici e mondiali e importanti protagonisti del mondo sportivo. L’ingresso di Prof. Dr. Veli Ozan Çakır in questo prestigioso elenco rappresenta anche un importante riconoscimento per la leadership e la visibilità internazionale dello sport turco. Nella valutazione della giuria internazionale sono stati evidenziati il contributo di Çakır allo sviluppo dello sport turco nel contesto internazionale, la valorizzazione dei valori olimpici e l’attenzione rivolta alle nuove generazioni. Particolare rilievo è stato attribuito a una concezione dello sport inteso non soltanto come competizione e risultato, ma anche come strumento di educazione, formazione dei giovani, inclusione, cooperazione e dialogo internazionale. Il conferimento del Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo a Prof. Dr. Veli Ozan Çakır assume quindi un significato che va oltre il riconoscimento personale. L’onorificenza rappresenta infatti un’importante occasione per valorizzare il ruolo della Turchia nel movimento olimpico internazionale e rafforzare i rapporti sportivi e istituzionali tra la Turchia, l’Italia e l’area euro-mediterranea.



La cerimonia del Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, in programma il 14 ottobre, riunirà personalità del mondo dello sport, della cultura, del giornalismo, della diplomazia e delle istituzioni. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e AIPS Europe, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà partner dell’area euro-mediterranea. Il riconoscimento a Prof. Dr. Veli Ozan Çakır conferma così la vocazione internazionale del Premio e il suo ruolo come piattaforma di dialogo e valorizzazione delle eccellenze dello sport nell’area euro-mediterranea.