America's Cup, Board in Prefettura a Napoli: "Cronoprogramma rispettato, sarà festa mondiale"

Presso il palazzo della Prefettura di Napoli si è tenuto il Venue Board dell’America’s Cup che ha visto la presenza del Prefetto Michele Di Bari, del sindaco Gaetano Manfredi, Marzio Perrelli Ceo America’s Cup Partnership e Diego Nepi, AD di Sport e Salute. Nel corso del vertice si è fatto il punto della situazione alla vigilia delle regate preliminari che si terranno dal 24 al 27 settembre. “Siamo perfettamente on time con il cronoprogramma delle regate”, ha assicurato il sindaco Manfredi a margine del vertice.